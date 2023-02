UFC 284 según Dana White: Va a romper un record

Dana White se ha atrevido a afirmar que el combate estelar del UFC 284 de este fin de semana entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski en Perth, Australia, va a ser una de las peleas más importantes de la historia de este deporte.

La declaración de White se produjo pocos días después de que Makhachev expresara su decepción por el nivel de promoción que el UFC 284 había recibido hasta la fecha.

“Veo que no es una promoción tan grande”, declaró Makhachev a R-Sport Russia. “El propio Dana White tiene algunos problemas. No presta mucha atención a este combate. En términos de pago por evento, sí, se podría haber hecho más. Sólo vi a Volkanovski una vez, en Sydney. Se podría organizar una gira por todo el mundo, una conferencia en Estados Unidos“.

White fue preguntado ayer sobre esos comentarios en el Jim Rome Show y tachó de mal informadas las preocupaciones de Makhachev.

“Sí, eso no es cierto”, respondió White. “En primer lugar, he hablado con el Islam. En primer lugar, ¿quién le entrevistó? ¿Quién le tradujo? Quiero decir, el tipo habla ruso. Sacado de contexto. En primer lugar, vive en Daguestán. ¿Qué sabe él de lo que está pasando para la promoción de la pelea? No sabe nada. Va a ser uno de los cinco combates más importantes de todos los tiempos.”

“En primer lugar, el evento se agotó. ¿No es cierto? No podías conseguir una entrada si querías conseguir una entrada en Perth. Y esto es tendencia en este momento para ser el mayor evento de pago por evento en Australia, que, es como el seis por ciento detrás de la Conor McGregor [vs. Dustin] Poirier 3 lucha. Probablemente va a romper el récord. Así que decir que la lucha no ha sido [promovido], eso es ridículo. Eso es lo que se llama un poco de BS internet “.