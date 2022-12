Tyson Fury se habría negado a participar en Royal Rumble

Tyson Fury es uno de los nombres más importantes en el mundo del boxeo, siendo el actual Campeón de Peso Completo WBC. Debutó en un ring de WWE en Crown Jewel en 2019 y derrotó a Braun Strowman por conteo fuera, y recientemente lo vimos en WWE Clash at the Castle, negándole a Austin Theory el canje de su maletín con un derechazo. Ahora, muchos se preguntan cuándo volverá a aparecer para la compañía, aunque se estima que no sea muy pronto debido al impedimento que tiene para entrar a los Estados Unidos de América por un tema de visado.

Indistinto de los problemas que tiene Tyson Fury de entrar a los Estados Unidos, o del deseo de WWE de que esté presente, ya sea en Royal Rumble o en WrestleMania, parece que el pugilista se habría negado a particpar en el primer evento premium del nuevo año.

Según informó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Newsletter, Tyson Fury se ha negado a elevar al talento de la WWE si compite en el Royal Rumble este 28 de enero, por lo que se desestimó esa idea.

”Se notó que Fury no estaba dispuesto a elevar a la gente o incluso parecer vulnerable, y si estuviera en el Rumble como una sorpresa, ¿qué haría y cómo tiene sentido para él hacer una aparición rápida en el Rumble, dada la cantidad de dinero que costaría usarlo?”.

La participación de Tyson Fury en el camino hacia WrestleMania podría ayudar a impulsar las ventas de boletos en cualquier evento premium que aparezca; sin embargo, no parece que en el corto plazo vaya a suceder, y sería más probable que participe en la siguiente ocasión que WWE vaya a Arabia Saudita, si el interés de la compañía persiste y si no está ocupada la agenda del pugilista.