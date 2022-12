Tyson Fury hizo su retorno al encordado ayer pero no para luchar sino para boxear por tercera vez contra Derek Chisora, a quien venció nuevamente, como hiciera en 2011 y en 2014, en esta ocasión por nocaut técnico cuando el réferi determinó que el combate ya no debía continuar para que su oponente no recibiera más daño. Luego del enfrentamiento, el «Rey Gitano» se encaró con Oleksandr Usyk, indicando ambos que se verán las caras en 2023. Y además Fury dio a conocer que tendrá que someterse a cirugía debido a una lesión en el codo.

► Tyson Fury, interesado en Logan y Jake Paul

Todavía no se sabe cuando el peso completo va a volver a WWE pero en algún momento futuro encontrará un hueco para hacerlo. De hecho, hablando con los medios antes del combate (vía eWrestlingNews) la estrella de Mánchester dijo:

“Lucha libre, aquí vamos. ¡WWE! ¡No puedo esperar! Romper una silla en la cabeza de alguien”.

También, cuando se le planteó la posibilidad de luchar con Logan y Jake Paul, señaló:

«Suena bien. Vamos a hacerlo«.

Es interesante señalar que la historia entre Tyson Fury y los hermanos Paul podría comenzar en el boxeo pues es posible que Jake Paul enfrente a Tommy Fury en su próximo combate. Y existe bastante animosidad entre ambos. El «Rey Gitano» podría entrar en ella para llevar esa rivalidad a WWE. Aunque queda descartado que tenga un combate con alguno de ellos debido a sus diferencias de peso. Pero estas no importan en la lucha libre, no al menos para disputar una lucha. Así que veremos si sucede algo entre ellos próximamente.

¿Creéis que un día Tyson Fury enfrentará a Logan y Jake Paul en WWE?