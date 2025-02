Tyson Fury está hecho para WWE, piensa Mick Foley

Tyson Fury no ha vuelto a ser visto en la WWE desde 2022 pero desde la compañía lo ven hecho para ser una Superestrella. Poco después de su aparición en Clash at the Castle, Roman Reigns decía de él:

“Creo que está hecho al 100 por ciento para lo que hacemos. Es un deportista, es un showman, es un gran artista. Tiene una profunda, ya sabes, una gran experiencia de lo que se necesita para ser ese tipo, para estar en esa posición. Así que creo que es solo cuestión de tiempo y, obviamente, de lo que él quiere hacer. Así que creo que encajaría perfectamente, con seguridad”.

► Hecho para WWE

Y el «OTC» no es el único con esa opinión. También el miembro del Salón de la Fama Mick Foley ve a «The Gipsy King» con las capacidades como para adentrarse más en la lucha libre profesional:

«Tyson Fury está hecho para nuestro mundo. Realmente lo disfruta. Es otro tipo que lo respeta, ¿sabes? Lo conocí y era un gran fanático de la lucha libre. No solo le aportó mucha diversión, sino también mucho talento. Ese tipo, con ese tamaño, moviéndose y esquivando golpes… Era como Ali, con esa rapidez», comenta el veterano en Sporting Life.

Embed from Getty Images

Dicho esto, no se ha sabido nada en estos más de dos años de cuando Tyson Fury podría regresar a la WWE. Por otro lado, él nunca ha ocultado su deseo de hacerlo:

«Llevo 15 años en esto, lo cual es mucho tiempo. Sé que no durará para siempre (entonces aún no se había retirado). Y es cierto, he tenido algunas etapas exitosas en la WWE. Todavía hay muchas oportunidades allí.»

Embed from Getty Images