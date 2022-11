Tyrus se burla de los fans tras ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA

La coronación de Tyrus como Campeón de Peso Completo NWA no cayó muy bien a los fans y si victoria ha sido motivo de muchas críticas en redes sociales.

Claro, al momento de triunfo, los mismos fans que estaban en el evento abuchearon y rechazaron al nuevo campeón; sin embargo, Tyrus no se quedó callado y contestó por medi de sus redes sociales.

I know what da woke haters trolls cheer for. their boos and hate builds my self esteem! Gives me focus! makes me strong! I’ll keep winning y’all keep watching the New York Times bestselling author #1 late night show and New @nwa world heavyweight champion #tyrussmash #nuffsaid pic.twitter.com/0Xp47glmL7

— Tyrus (@PlanetTyrus) November 14, 2022