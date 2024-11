Tyrese Haliburton: «Shawn Michaels pensaba que NXT me aplaudiría»

El jugador de los Indiana Pacers de la NBA Tyrese Haliburton tuvo un segmento con Trick Williams y Ethan Page en NXT el 17 de septiembre que no salió como Shawn Michaels pensaba. No la sección en sí misma sino el recibimiento que le dieron los fanáticos al dos veces All-Star.

► Tyrese Haliburton en NXT

Como el ex de los Sacramento Kings explica en The Pat McAfee Show, «The Heartbreak Kid» creyó que el público lo aplaudiría:

«Se suponía que iba a salir como el bueno, el tipo agradable. Antes le dije a Shawn Michaels: ‘Oye, creo que aquí me van a abuchear.’ Y él me respondió: ‘No lo creo. Nuestros fans son geniales. Te van a querer.’ Y yo pensaba, ‘Ja, claro.’ En cuanto salí, antes de que las cámaras se encendieran, ya escuchaba, ‘¡Buuuu!’ Empezaron a gritar cosas de los Knicks y todo eso. No puedo salir en TV y básicamente quedar como un tonto sin responder. No tengo nada más en contra de Orlando, es un buen lugar. Disney, un buen sitio. Pero tenía que decir algo sobre la historia de los Magic. Tienen un buen equipo ahora. Nada malo que decir de ellos. No voy a retractarme. Tenía que decir algo y mantener mi posición. Supongo que soy un ‘heel’ en el mundo de la lucha libre. Vamos a abrazarlo.»

El 28 de junio, Haliburton también apareció en WWE SmackDown, donde tuvo una confrontación con el también NBA Jalen Brunson, quien en su caso juega en los New York Knicks. Así mismo, Tyrese ha anunciado que estará presente en Royal Rumble 2025:

«¡INDY, casi es hora! Las entradas para el Royal Rumble estarán disponibles el viernes 15 de noviembre, con la preventa comenzando el miércoles 13 de noviembre. El Rumble siempre está lleno de sorpresas».

¿A quién de la liga de baloncesto más grande del mundo te gustaría ver en WWE?

