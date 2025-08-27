El jugador de los Indiana Pacers de la NBA, Tyrese Haliburton, ha tenido algunas apariciones en la WWE y a la gente siempre le gustó verlo en televisión gracias a su estilo rudo. De hecho, parece que hubo una idea de que saliera con John Cena, pero la lesión que sufrió durante las finales del baloncesto lo descartó definitivamente.
► Tyrese Haliburton estuvo como espectador en SummerSlam
En la reciente edición del podcast Impaulsive, Tyrese Haliburton compartió que antes de su lesión, había una idea que lo involucraba a él y a John Cena, y que hace unos dos meses, habló brevemente con Triple H sobre la posibilidad de que Cena saliera con un trofeo de campeonato cuando fuera rudo en Nueva York y los Indiana Pacers ganaran un título.
«El plan surgió hace como dos meses, y cuando digo plan, me refiero a algo muy, muy vago. Hablé con Triple H sobre ello una vez y le dije: si Cena es rudo en Nueva York y ganamos un campeonato, déjame acompañarlo con el trofeo. Y yo, hermano, cuando me lesioné, lo primero que pensé fue en este partido, la próxima temporada, en John Cena.»
El basquetbolista explicó también que en SummerSlam solo planeaba asistir como aficionado, y que Triple H sugirió anunciar la asistencia, aunque este lo rechazó, diciendo que el público lo abuchearía con fuerza (porque se llevó a cabo en New Jersey), y solo prefirió estar sentado entre el público usando sus muletas, aunque bromeando que tal vez podrían terminar usándolas como armas durante el programa, lo que terminó sucediendo.
«SummerSlam, solo iba a venir como fan, y Triple H me dijo: «Quizás podrías anunciar la asistencia». Y yo le dije: ‘No quieres que lo haga, me van a abuchear muchísimo. No voy a hacerlo. Así que me quedaré ahí sentado. Llevaré mis muletas, así que quizás alguien las use, y quizás alguien las saque del público o algo así. Sería genial. Armamento sólido’.».
Sí, pero en realidad solo estoy aquí como fan, hermano. Creo que a John solo le quedan un par de combates en Estados Unidos. Así que pensé: ‘Hermano, ¿por qué no lo haría si pudiera?’.«