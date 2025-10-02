Tyrese Haliburton quiere involucrarse físicamente en la WWE

No es ningún secreto que el base estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, es un gran fan de la WWE, habiendo aparecido varias veces en la televisión de la WWE hasta ahora. De hecho, parece que hubo una idea de que saliera con John Cena, pero la lesión que sufrió durante las finales del baloncesto lo descartó definitivamente, aunque solo estuvo presente en SummerSlam portando sus muletas.

Embed from Getty Images

► Tyrese Haliburton es un gran fanático de la WWE

Durante una aparición reciente en el programa «¿What’s your Story? with Stephanie McMahon», Tyrese Haliburton reveló que tenía muchas ganas de participar en la WWE mientras veía un anuncio donde McMahon atravesaba una mesa en WrestleMania.

«Créeme, ¿sabes cuántas veces he intentado convencer a tu marido para que me deje atravesar una mesa o hacer algo?. Cada vez que lo digo, le digo: ‘Vale, ¿y si… me atravesamos una mesa?’. Y él responde: ‘La NBA nunca nos dejaría’. Le dije: ‘¿A quién le importa? No tengo que pedírselo’. Se lo digo a la directiva todo el tiempo, porque pienso: «Voy a la WWE». Me preguntan: «¿Estás haciendo algo?». Les respondo: «No, pero si lo estuviera haciendo, nunca lo sabrían porque me dirían que no puedo hacerlo».

«Creo firmemente en pedir perdón, no permiso. Eventualmente… me voy a enojar lo suficiente como para que me deje hacer algo. Vamos a hacer algo. No sé qué es… Me encantaría, creo que es mi truco. Saltar desde la cuerda superior contra un grupo de diez tipos de pie que me atraparían, ¿no?».

Embed from Getty Images

Por mala fortuna para el jugador de la NBA, tendrá que esperar un poco antes de poder involucrarse físicamente la WWE o incluso en la NBA, ya que continúa recuperándose de una rotura de tendón de Aquiles que sufrió en el séptimo partido de las Finales de la NBA, y probablemente esté fuera de acción durante toda la próxima temporada.