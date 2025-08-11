La estrella de la NBA y base de los Indiana Pacers Tyrese Haliburton opina sobre la etapa de John Cena como rudo en la WWE en este 2025 durante el episodio de debut de Self Made Sessions.

Una época que duró aproximadamente seis meses y que terminó en torno a SummerSlam, donde perdió el Campeonato WWE ante Cody Rhodes, antes de ser atacado por Brock Lesnar.

“Estaba bien con eso, pero me alegra que lo hayamos dejado de lado y que volvamos a que sea un face. Obviamente estuve en SummerSlam, y cuando aparecieron los colores, la ovación fue increíble. Creo que esa lucha de Cena contra Cody fue la mejor que he visto en persona. No era necesariamente fanático de su etapa como heel, pero disfruté la pipebomb, me pareció divertida, y probablemente él mismo la disfrutó, como que se divirtió haciéndola.

No sé, ojalá se hubiera hecho un poco diferente, como que me hubiera gustado verlo contra The Rock y una mejor explicación de por qué se volvió heel, y ojalá hubiéramos tenido una facción o algo así. Pero bueno, voy a fingir que nunca pasó: que fue ‘face’ todo el tiempo. Fui a verlo en SummerSlam. Era un face, así que con eso me quedo.”