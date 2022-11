Tyler Breeze se habría retirado del ring

Tyler Breeze fue despedido en junio del año pasado junto a su inseparable compañero Fandango. Desde entonces, ha estado de lleno en su escuela de lucha libre que mantiene en el área de Orlando, Florida, y también aparece de manera regular en el canal de juegos UpUpDownDown, junto con Xavier Woods y otras Superestrellas de la WWE, donde incluso ha sido campeón. Aunque en algún momento se había rumorado de un regreso a la compañía, ahora bajo las riendas de Triple H, esto no ha sido el caso.

► Shawn Spears considera que la carrera de Tyler Breeze ha terminado

Desde su salida de la WWE, Tyler Breeze no ha luchado en un solo combate. De hecho, durante una aparición en «The Sessions with Renee Paquette«, la estrella de AEW Shawn Spears mencionó que Breeze considera que su carrera en el ring ha terminado. Spears y Breeze son socios de la escuela de lucha libre que dirigen allá en Orlando, Florida.

“Habrá ocasiones en las que subiremos al ring y tendremos 20, 25 minutos. Lo hicimos hace un par de semanas con los Gunn, solo en la escuela para hacer algo de cardio. Todavía puede ir, todavía hace todo. Pero le digo: ‘Oye, ¿te estás preparando para una segunda carrera?’ Él dice ‘No, estoy retirado’. Así que no lo sé. Esa es la verdadera respuesta. Pero a veces veo la emoción cuando salta”.

Durante la misma entrevista, Spears también dijo que espera que Breeze no haya terminado con la lucha libre porque le apasiona mucho el negocio, aunque admite que tendría que darse el escenario adecuado.

Tyler Breeze fue una de las estrellas más destacadas de NXT. Durante sus días en la marca negra y dorada, luchó contra la leyenda japonesa, Jushin Thunder Liger, y además, fue Campeón de Parejas NXT junto a Fandango. Sin embargo, su transición al elenco principal no fue tan exitosa como muchos esperaban.