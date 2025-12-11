Tyler Breeze no descarta volver a la WWE a tiempo completo

Tras ser despedido de la WWE en el 2020, la última aparición de Tyler Breeze en la lucha libre se había producido hace poco más de dos años en NXT, donde él y Fandango, hoy en Impact Wrestling, salieron victoriosos contra Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser. Ambos fueron despedidos de WWE menos de dos semanas después de ese combate, y Breeze se ha estado dedicando desde entonces a su escuela y otros proyectos personales, aunque ya luchó para la escena independiente.

► Tyler Breeze afirma que no está retirado

Tyler Breeze sigue siendo uno de los casos más singulares de la WWE, ya que es un luchador activo con contrato en la WWE, pero sin competir a tiempo completo, y más bien divide su tiempo entre escribir para NXT, presentar firmas de Fanatics y dirigir UpUpDownDown junto a Xavier Woods. No obstante, su reciente regreso al ring en NXT Homecoming el 16 de septiembre, donde retó a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano, desató la conversación entre los fans sobre si «Prince Pretty» podría volver a luchar a tiempo completo en la WWE.

Durante una entrevista con Reel Appreciation, Breeze abordó la posibilidad diciendo que estaba abierto a la idea de luchar a tiempo completo, pero que la pelota está completamente en la cancha de la WWE, aunque tampoco descartó la posibilidad de trabajar en cualquier otro puesto, o en la parte creativa, dejando en claro que aún no estaba retirado.

«No estoy seguro, es decir, obviamente no es mi decisión. Si alguna vez surgiera un puesto o una idea y me dijeran: ‘Oye, ¿te interesa?’, sí, no veo por qué no».

«Sigo activo, sigo luchando y haciendo todo tipo de cosas, así que es muy posible, pero ellos deciden si quieren contar conmigo».