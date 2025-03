Tyler Breeze: «Es cuestión de tiempo…»

Es probable que muchos fanáticos le perdieran la pista a Tyler Breeze desde que fuera despedido de la WWE en 2021. De hecho, tardó más de dos años en tener un combate y fue en la pequeña promotora independiente Next Generation Wrestling. De hecho, aunque luchando en otras de más nombres como REVOLVER, DEADLOCK o GCW, el luchador de 37 años de Canadá permaneció desde entonces en el circuito de ligas menores. Hasta que en septiembre de 2024 parecía que había dicho su última palabra en los cuadriláteros al no disputar nuevas luchas. Sin embargo, el pasado mes de febrero regresó para batallar junto a su amigo Fandango en FutureShock.

► Sí va más

¿Y qué sigue desde aquí? Por ello le preguntaron a Breeze recientemente en Monopoly Events:

«Sí, es algo gracioso porque a veces me siento completamente retirado, y otras veces pienso: ‘¿Sabes qué? No, en realidad no lo estoy’. Es solo cuestión de tiempo para ciertas cosas. Dejé de luchar a tiempo completo en 2021, y desde entonces he estado disfrutando un poco la vida. Luego tuve un hijo, mi primer hijo, así que he estado disfrutando ser padre, esposo, cosas así. Pero ahora estoy volviendo a salir, participando un poco en la escena independiente, y esa chispa sigue viva. Así que no, no he terminado. No he terminado. A dónde me lleve esto o dónde me verán después, es algo que habrá que esperar para ver, pero es solo cuestión de tiempo».

Cabe mencionarse que el veterano también tiene una escuela de lucha libre, Flatbacks, junto a Shawn Spears. Parece que sí que quedaron atrás sus tiempos dedicando el cien por ciento a su carrera de luchador pero veremos dónde aparece próximamente y si vuelve a una gran compañía. Fandango sin ir más lejos está en TNA. Y Spears en NXT.