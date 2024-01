Tyler Bate: «No llegué antes a SmackDown porque…»

Tyler Bate explica por qué no fue ascendido antes al elenco principal de la WWE, en el que se encuentra desde este mismo mes de enero, cuando además ha empezado de maravilla en SmackDown logrando junto a Pete Dunne dos victorias sobre Pretty Deadly. No está claro si los British Strong Style van a continuar trabajando codo con codo o simplemente ha sido una manera de presentar a «The Big Strong Boy» a su nuevo público al lado de un «Bruiserweight» que lleva mucho tiempo conquistándolos.

► El ascenso de Tyler Bate

Durante su reciente entrevista con Metro, el que fuera Campeón NXT UK, Campeón de Parejas NXT UK, Campeón Heritage Cup, Campeón United Kingdom WWE o Campeón de Parejas NXT -sin duda ha tenido un éxito considerable hasta ahora como Superestrella desde que iniciara su carrera en la empresa en 2016- explica por qué no fue ascendido antes. En realidad, no tenemos conocimiento de que hubiera estado planeado previamente y por algún motivo no se diera.

«Porque he estado en la lucha libre durante tanto tiempo, a veces olvido cuán joven soy todavía. Aunque llevo aquí siete años, todavía tengo mucho tiempo. Finalmente, llegó al punto en que la gente decía: ‘¡Vamos! ¡Pongamos a Tyler!’. Así que preferiría eso a que digan que ‘no estoy listo para el elenco principal’. Ha sido en parte táctico«.

«Toda una vida de trabajo se estaba uniendo. Ambos (él y Pete Dunne) nos pusimos mucha presión, considerando de dónde venimos y representando la lucha libre británica y su estilo. Llevarlo al escenario principal se siente como una gran responsabilidad. Pero siento que ambos lo estamos haciendo genial… [Estaba] muy orgulloso de cómo salió. No podría haber sido más ideal para mí.»