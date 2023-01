El adiós de Tully Blanchard a All Elite Wrestling lo confirmamos en Súper Luchas en julio de 2022 pero no ha sido hasta más recientemente -hablando con Two Man Power Trip– cuando el mánager ha hablado mínimamente en profundidad de lo sucedido con la compañía. No da demasiados detalles pero no fue simplemente que su contrato terminara.

► Tully Blanchard habla de su adiós a AEW

“Ya no estoy con AEW o Ring of Honor o cualquiera de sus subsidiarias. Eso sonaba bastante legal, ¿no? Me imagino que mi carrera de lucha libre probablemente haya terminado aparte de hacer eventos de autógrafos y cosas como las que hicimos en Nashville. No sé cuántos combates de retiro, últimos combates, puede tener (Ric) Flair. No, fue un poco más complejo que eso, pero mi contrato terminó y me fui“.

Contimuando con la última lucha de Ric Flair, acerca de la cual recientemente el mismo “Nature Boy” decía que no puede creerse como se le olvidó beber agua durante todo el día, Tully Blanchard señala también que no la vio ya que no tendría nada bueno que decir sobre ella. De la misma manera, tampoco quiere tener uno nuevo él mismo.

“Personalmente, preferiría mi último combate, desafortunadamente AEW me convenció de uno, pero antes de eso, en la mayoría de mis combates, creo que solo luché seis o siete veces después de mi carrera a tiempo completo, y los recuerdos de la gente son de mí, yo y Arn, yo y los Jinetes y en aquellos días en los que realmente podía hacerlo, ya no puedo hacerlo más. Me pidieron que hiciera un último combate con Ricky Steamboat y dije: ‘No voy a avergonzarme y salir y no poder hacer lo que solía hacer’. Solo mira los videos”.

¿Qué os pareció la carrera de Tully Blanchard en All Elite Wrestling?