TTT: «Innovation 10» Nuevos campeones de parejas

La empresa independiente Total Triumph Team (TTT) llegó al Shin-Kiba 1st RING con su evento «Innovation 10».

► «Innovation 10»

En una confrontación especial individual, Masamune y Taisuke Kimua lucharon por espacio de tres minutos hasta que Wataridori Rengo, Guts Ishijima y Jun Kasai intervinieron.

Entonces, Kasai e Ishijima invitaron a Masamune a unir fuerzas para que enfrentaran en choque de tercias a Syuou Fujiwara, Johnny Hayward Jr., Garlin Shoe Perros B (Keisuke Goto) y Garlin Shoe Perros C (Koju Takeda). De esta forma, la lucha semifinal, se transformó que choque en parejas a uno de tercias. Los primeros se llevaron el triunfo y para Ishijima fue una doble celebración, ya que celebró 18 años de su debut profesional.

En el turno principal, Jun Masaoka y Kohei Kinoshita se apoderaron del Campeonato de Parejas Unificado Indie TTT sometiendo a Tetsuhiro Kuroda y Masked Mystery, quienes cayeron en su cuarta defensa titular. Fue la juventud e ímpetu de los retadores lo que les valió salir con la mano en alto.

Los resultados completos son:

TTT «INNOVATION 10», 03.12.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 182 Espectadores

1. Shin-Kiba Battle Beginning: Kaji Tomato venció s Shota Nakagawa (7:36) con un Spider Lock.

2. Special 3 Way Tag Match: Tsutomu Oosugi y Banana Senga derrotaron a Garlin Shoe Perros B (Keisuke Goto) y Garlin Shoe Perros C (Koju Takeda) y a Akiyori Takizawa y Fuminori Abe (14:11) con un Small Package de Oosugi sobre Perros B.

3. Doku Ganryu vs. Wataridori Rengo: Masamune vs. Taisuke Kimua – finalizó sin decisión(3:09), cuando Wataridori Rengo, Guts Ishijima y Jun Kasai intervinieron.

4. Guts Ishijima Debut 18th Anniversary Match: Jun Kasai, Guts Ishijima y Masamune vencieron a Syuou Fujiwara, Johnny Hayward Jr., Garlin Shoe Perros B (Keisuke Goto) y Garlin Shoe Perros C (Koju Takeda) (16:35) con un Ghostbustr de Ishijima sobre Perros B.

5. TTT Indie Unified Tag Team Title: Jun Masaoka y Kohei Kinoshita derrotaron a Tetsuhiro Kuroda y Masked Mystery (c) (17:10) con la Ambitions de Masaoka sobre Mystery – conquistando el título