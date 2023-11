Tsarukyan: «Si quiero pelear por el título tengo que acabar con Dariush»

Vencer a Beneil Dariush no es suficiente para Arman Tsarukyan. Tsarukyan (20-3 MMA, 7-2 UFC) se enfrenta a Dariush (22-5-1 MMA, 16-5-1 UFC) en el cartel principal de UFC on ESPN 52 el 2 de diciembre en Moody Center en Austin, Texas.

Aunque Dariush es uno de los cinco mejores de peso ligero de UFC, Tsarukyan cree que necesita hacer una declaración si quiere entrar en la escena del título. Dariush estaba en una racha de ocho victorias consecutivas hasta que se topó con Charles Oliveira, quien lo detuvo por nocaut técnico en el primer asalto en UFC 289 en junio.

«Ellos (los fanáticos) esperaban la mejor actuación de Arman Tsarukyan. El mejor KO. Definitivamente, va a ser un final. Entonces, si quiero pelear por el título, tengo que terminar.

“Si voy a ganar por poco, la gente va a decir: ‘Oh, Oliveira lo noqueó, apenas lo ganaste, ¿de qué estás hablando?’ Por eso tengo que desempeñarme muy bien y noquearlo. Para ser honesto, me gusta mucho Dariush. Me gusta el luchador, me gusta el tipo, así que tengo que respetarlo”.

Tsarukyan ha disputado cinco asaltos una vez en su carrera cuando perdió por decisión de Pelea de la Noche ante Mateusz Gamrot en junio de 2022. Mientras tanto, UFC en ESPN 52 marca la primera pelea de 25 minutos de Dariush.

«Antes de Gamrot, nunca había peleado cinco asaltos. Ahora peleé cinco rounds y tengo esa experiencia. Ahora sé cómo controlar mis gases. Beneil nunca tuvo una pelea de cinco asaltos, así que eso es bueno. Ya tengo eso y tengo más experiencia en cinco rondas. Ojalá no sean cinco asaltos, quiero acabar con él temprano”.