El prospecto de peso ligero de UFC Arman Tsarukyan siente que peleadores como Dustin Poirier, Justin Gaethje y Michael Chandler deberían dejar el deporte.

En un video reciente subido por @Sa_Gwang en Twitter, Tsarukyan afirmó que Chandler era un peleador por debajo del promedio que no poseía las habilidades necesarias para pelear contra el campeón de 155 libras, Islam Makhachev. Además de eso, ‘Ahalkalakets’ también instó a Poirier, ‘Iron’ y Gaethje a retirarse ya que solo pelearon entre ellos en la división, absteniéndose de enfrentarse a nadie más.

«Todos deberían retirarse. Me refiero a Chandler, Poirier y Gaethje, deberían ser sacados del top 15. Solo pelean entre ellos y nadie más. No quieren pelear con nadie más. No me gusta este trío». Chandler realmente apesta. No podrá hacer nada contra el Islam. Peleó como un idiota contra Gaethje. Es un peleador e intenta pelear por alguna razón… No tiene sentido, viejo y mejor. retirarse.»

El armenio-ruso peleó por última vez con Mateusz Gamrot en UFC Fight Night: Tsarukyan vs Gamrot. El joven de 26 años sufrió una derrota por decisión, rompiendo así su racha de cinco victorias consecutivas en la promotora.

Tsarukyan peleará a continuación contra Damir Ismagulov en UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland, programado para mañana 17 de diciembre en las instalaciones de UFC Apex en Las Vegas.