Tsarukyan: «Makhachev no es tan bueno como la gente piensa»

La mayoría de la gente, excepto el director ejecutivo de la UFC, Dana White, considera a Islam Makhachev como el mejor boxeador libra por libra del planeta. Sin embargo, a pesar de sus elogios y elogios, Arman Tsarukyan considera que Makhachev está un poco sobrevalorado.

Así es, Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC), quien desafía a Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) por su título de peso ligero de UFC en el evento principal de UFC 311 en enero, cree que el público ha hecho de Makhachev algo más de lo que es.

«No es tan bueno como la gente piensa. La gente piensa que es invencible, como en la lucha libre loca, pero lo derroté cuando tenía 22 años».

Makhachev y Tsarukyan volvieron a pelear en abril de 2019. Fue el debut de Tsarukyan en la UFC, que aceptó con poca antelación. La pelea terminó durando 15 minutos, y Tsarukyan perdió por decisión unánime, pero hizo un esfuerzo admirable.

Dada la naturaleza de su primer encuentro, Tsarukyan confía en que es el único chico de 155 libras equipado para vencer a Makhachev.

“En primer lugar, sé luchar muy bien. En segundo lugar, soy joven y tengo hambre. Nunca he tenido el cinturón, así que me motiva mucho. Tengo mucha energía para los entrenamientos y creo que soy el tipo que lo va a vencer. Pero lo más importante es que tengo mucha hambre. Quiero mucho ese cinturón. Es un sueño. Cuando entré en la UFC, estaba pensando en eso. He estado pensando en eso durante cinco años.