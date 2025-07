Tsarukyan: «Gaethje no merece pelea por el título»

Arman Tsarukyan quiere aportar algo de claridad al panorama del título de peso ligero. El mes pasado, Ilia Topuria ganó el título vacante de peso ligero al noquear a Charles Oliveira en el evento principal de UFC 317.

Posteriormente, los aficionados se preguntaron rápidamente quién tendría la primera oportunidad de enfrentarse al nuevo campeón de peso ligero, con nombres como Tsarukyan, Justin Gaethje y Paddy Pimblett encabezando la lista.

Por el momento, el favorito parece ser Pimblett, quien tuvo un enfrentamiento en la jaula con Topuria en UFC 317, pero nada está decidido y Tsarukyan tiene un plan para despejar un poco el estancamiento.

“Claro que quiero a Islam [Makhachev], pero ahora mismo tiene sentido pelear con Gaethje, porque acaba de vencer al número 11, o algo así, [Rafael] Fiziev. No se merece la pelea por el título. Eso es totalmente cierto, porque acaba de perder contra Max Holloway. Venció a Fiziev con poca antelación. Fiziev supo de la pelea cinco días antes y ganó, por poco, por decisión. Ahora habla de pelea por el título. No es justo. Creo que tiene que vencerme para merecer pelear por el título ”.

Gaethje parecía estar en condiciones de retar al entonces campeón Islam Makhachev por el título de peso ligero el año pasado, pero en su lugar defendió su cinturón «BMF» contra Max Holloway en UFC 300, perdiendo por un brutal nocaut. Se recuperó con una victoria por decisión unánime sobre Rafael Fiziev en UFC 313. Desde entonces, Gaethje ha defendido la oportunidad por el título que renunció, afirmando que consideraría el retiro si no la consigue, pero no está claro cuál es la postura actual de UFC.

De igual forma, Tsarukyan tenía el camino libre hacia el título de peso ligero a principios de este año cuando estaba programado para enfrentarse a Makhachev en el evento principal de UFC 311. Desafortunadamente, Tsarukyan se retiró del combate el día anterior, lo que lo dejó en desventaja con la UFC. Tsarukyan se pesó como suplente para UFC 317, pero el director ejecutivo de UFC, Dana White, no especificó si el contendiente número uno pelearía por el cinturón a continuación. Sin embargo, Tsarukyan afirma que si no es por el cinturón, tiene que ser una pelea que le convenga.

“Me ofrecieron una pelea. Dije que no porque quiero pelear con un peleador clasificado del top 5. Estoy en la posición, no estoy peleando por dinero ahora mismo. Solo quiero ser campeón. Ahora mi objetivo es ser campeón, por eso no acepto una pelea; solo voy a vencer a alguien. Sé que puedo vencer a cualquiera. Ahora mismo, quiero buscar una buena pelea para mí y volver a la pelea por el título”.