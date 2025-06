Tsarukyan está dispuesto a tomar riesgos

Arman Tsarukyan está listo para participar en los próximos cabezas de cartel del PPV de peso ligero de UFC si es necesario.

Tsarukyan (23-3 MMA, 9-2 UFC) se retiró de su pelea por el título contra Islam Makhachev en UFC 311 en enero, lo que lo dejó fuera de la próxima oportunidad por el título.

Un nuevo campeón de peso ligero será coronado cuando Ilia Topuria y Charles Oliveira peleen por el cinturón vacante en UFC 317 el 28 de junio. Con solo Justin Gaethje disponible entre los cinco primeros, Tsarukyan está dispuesto a servir como suplente para la pelea por el título si recibe la llamada.

«No estoy seguro de si es necesario, pero si me lo ofrecen, sin duda lo respaldaré. Sí, estaré listo. Vuelo de regreso a Estados Unidos y me quedaré allí, así que, en caso de que alguien se lesione, y si la UFC me pregunta si estoy listo, diré que sí».