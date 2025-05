Tsarukyan está abierto a pelear con Pimblett este verano

A Arman Tsarukyan le gusta la idea de pelear contra Paddy Pimblett a continuación, pero más temprano que tarde.

Tsarukyan (23-3 MMA, 9-2 UFC) quedó fuera de la posibilidad del título después de que la promoción optara por enfrentar a Ilia Topuria y Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero en la pelea principal del UFC 317 el 28 de junio desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Esto se debe a la retirada de última hora de Tsarukyan de su pelea por el título contra el entonces campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 311 en enero, donde se retiró por una lesión de espalda el día antes de la pelea. Un Dana White nada satisfecho dijo que Tsarukyan tendrá que ganarse el título.

¿Pero contra quién? Poco después de sugerir a Justin Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC), Tsarukyan pregunta por qué no a Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC) si la pelea puede darse en verano.

«Se vio muy bien en su última pelea. Ahora podemos decir que puede vencer a peleadores del top 10. Está en el puesto número 8 o algo así, y no va a pelear muy pronto. Quizás quiera pelear a finales de este año, pero yo quiero pelear este verano y a finales de este año. Apuesto por ese verano porque tiene un nombre importante, acaba de vencer a Michael Chandler y tiene una racha de seis o siete victorias consecutivas. Nunca ha perdido en la UFC. Tiene sentido que regrese y consiga más fans del Reino Unido».

Sin embargo, es posible que Tsarukyan no esté en la mira de Pimblett. Pimblett no solo tiene en la mira a Gaethje, sino que también está considerando el evento de pago por evento de octubre en Abu Dabi, y Tsarukyan no está dispuesto a esperar tanto.