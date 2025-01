Tsarukyan está abierto a pelea de trilogía si vence a Makhachev

Arman Tsarukyan espera volver a ver a Islam Makhachev después de UFC 311. Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) se enfrentará al campeón de peso ligero Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) en la pelea principal del sábado desde el Intuit Dome en Inglewood, California, que se transmitirá por ESPN+ PPV después de las preliminares en ESPN y ESPN+.

Dado que Charles Oliveira es el único peso ligero entre los cinco mejores de la UFC que viene de una victoria, se proyecta que sea el próximo en la lista para una oportunidad por el título. Sin embargo, si Tsarukyan es capaz de destronar a Makhachev, optaría por un desempate en lugar de una revancha con Oliveira.

“Con Islam, por supuesto, esta es la mejor pelea que puedo tener, ¿sabes?. En ruso, decimos que cuando disparas, matas a dos conejos de un solo tiro, ¿sabes? Revancha y pelea por el título. Ya sabes, no es solo una revancha”.

Tsarukyan superó a Oliveira en UFC 300 y se convirtió en el contendiente número uno. Explica por qué su pelea contra Makhachev es el mejor enfrentamiento que la UFC puede ofrecer.

“En este momento, somos uno de los mejores pesos ligeros. Soy el número uno, él es el campeón y esta pelea no es solo Islam vs. Oliveira. Oliveira sabe muy bien cómo agarrar y golpear, pero no sabe luchar. Yo soy muy completo y sé cómo luchar, agarrar y él también lo sabe. Así que va a ser una pelea muy interesante. Si fuera un fanático, me gustaría ver mi pelea”.