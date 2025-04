Tsarukyan entiende por qué Makhachev no quiere pelear con Topuria

Arman Tsarukyan comprende la vacilación del campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev, de pelear contra Ilia Topuria.

A Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) y a su mentor, Khabib Nurmagomedov, les gustaría ver al ex campeón de peso pluma de UFC Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) ganarse su lugar como contendiente número uno al vencer primero a un peso ligero de primer nivel, a pesar de que Topuria dijo que le prometieron una oportunidad por el título después de dejar vacante su título de 145 libras.

Si bien Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) cree que la pelea terminará sucediendo, entiende de dónde viene Makhachev.

«Creo que (Topuria) dejó las 145 libras porque le dijeron: ‘Bueno, te vamos a dar una pelea por el título. Islam no quiere pelear con él porque si gana, la gente dirá: ‘Bueno, otra vez le ganaste a un peleador de 145 libras y no es el contendiente número uno’. Si Islam me gana, creo que se acabó esta división. Les ganó a todos. Simplemente tenía que ganarme, y entonces la gente podría decir eso».