Tsarukyan declara que es mejor golpeador que Topuria

Arman Tsarukyan cree que tendría ventaja sobre el campeón de peso ligero de UFC Ilia Topuria en todas partes.

Tsarukyan (23-3 MMA, 9-2 UFC) espera ser el siguiente en la lista de rivales de Topuria y ha estado contribuyendo a construir su posible pelea por el título. El peleador de 28 años era el contendiente número uno al comienzo del año, pero se retiró de su pelea contra Islam Makhachev justo un día antes del UFC 311 en enero.

No ha peleado desde entonces, pero Tsarukyan confía en que representa la mayor amenaza para Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC), incluso en los golpes.

«Claro que me lo merezco. Soy el contendiente número uno, y tienen que darme esta pelea porque soy el próximo campeón de la UFC. Es mi cinturón. Tiene una virtud especial: el boxeo. No es boxeo, es MMA, e incluso en golpeo soy mejor que él, sin duda. Mis patadas, codazos y rodillazos siempre funcionan. Él boxea muy bien, y yo también sé luchar. Así que estoy deseando demostrarles a todos mi nivel».

El plan de Tsarukyan es intensificar su actividad después de no haber peleado desde una victoria en abril de 2024 sobre Charles Oliveira en UFC 300 .

«Quiero defenderme al máximo. Quiero ser el mejor luchador del mundo porque sé cómo trabajo, cómo me dedico a este deporte, y sé que tengo que ser el mejor en él. Lo amo tanto, me entrego por completo a este deporte, y tiene que dar sus frutos».

Si Tsarukyan consigue su pelea con Topuria y lo destrona, todavía tiene la mira puesta en Makhachev, quien ahora es un peso welter.

«Lo esperaré (a Makhachev) en 155«.