Tsarukyan: «Chandler vs. Pimblett solo una pelea de moda»

Arman Tsarukyan no está interesado en Michael Chandler vs. Paddy Pimblett en UFC 314. Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) se enfrenta al contendiente de peso ligero en ascenso Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) en un evento co-principal de cinco rounds el 12 de abril en el Kaseya Center en Miami ( ESPN+ pay-per-view).

Ambos son pesos ligeros clasificados en la división de Tsarukyan, por lo que el principal contendiente no estará pendiente de esa pelea.

“No lo sé. Ninguno de los dos es bueno, así que no los sigo. Es como una pelea al 50%. Es solo una pelea de promoción. No veo sus peleas porque no están a mi nivel. Son peleas de los cinco mejores o de verdaderos contendientes”.