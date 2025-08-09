Tsarukyan acusa a Topuria de eludir la ley: «Él sabe que soy un problema»

Arman Tsarukyan no cree en el razonamiento de Ilia Topuria para no querer defender su título de peso ligero de UFC contra él.

Topuria afirma no confiar en que Tsarukyan llegue a la pelea y señala su retirada de último minuto de su pelea por el título de peso ligero de la UFC contra el entonces campeón Islam Makhachev a principios de este año en UFC 311. A pesar de ser la primera vez que Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) se retira de una pelea programada en sus seis años en la promotora, Topuria incluso afirmó que está dispuesto a dejar vacante su cinturón si la UFC le da la oportunidad por el título al peleador armenio.

Tsarukyan cree que esto es solo un encubrimiento del verdadero motivo, y siente que Topuria «con seguridad» lo está evitando.

«Siente que va a perder esa pelea, y es mejor entregar el cinturón y luego subir o esperar a ver qué pasa conmigo, porque sabe que soy un gran problema para él. Voy a conseguir su título, él lo sabe, y quiere una pelea fácil con Paddy (Pimblett) o (Justin) Gaethje o alguien, simplemente ganar dinero y defender, pero conmigo, lo tendrá difícil».

Tsarukyan, quien se retiró de la pelea con Makhachev debido a una lesión de espalda, asegura que ya está sano y listo para la pelea. Incluso estaría dispuesto a pelear pronto y luego estar listo para enfrentar a Topuria a finales de año si la UFC le pide una pelea más.

«Ya les dije que estoy listo para septiembre u octubre. Estoy en forma y entreno dos veces al día. Ahora estoy sano, así que si me dicen que en octubre con alguien y en diciembre con Ilia, seguro«.