Rocky Johnson fue parte de una de las familias más influyentes de la historia del entretenimiento deportivo. Sin embargo, el “Hombre del Soul” es igual de famoso e influyente por sí mismo. Conocido por diferentes generaciones de fanáticos por diversas razones, Johnson en uno de los más grandes pioneros afroamericanos dentro del cuadrilátero.

Triste noticia: Rocky Johnson ha fallecido.

Según se ha reportado esta tarde, lamentamos informar que Rocky Johnson, miembro del Salón de la Fama WWE, falleció a la edad de 75 años.

Todavía no se sabe qué condujo al fallecimiento de Johnson, pero la noticia fue anunciada esta tarde por el Cauliflower Alley Club. El hijo de Johnson, The Rock, todavía no ha comentado sobre el fallecimiento de su padre.

►¿Quién fue Rocky Johnson?

Siendo un ex boxeador, Johnson enfocó su carrera al entretenimiento deportivo a mediados de los 60s. Él fue entrenado por el hombre que más tarde sería su suegro, el Gran Jefe Peter Maivia. El Gran Jefe era un “hermano de sangre” de la todavía más legendaria dinastía samoana de la lucha libre, la familia Anoa’i. Así que cuando Johnson se casó con la hija del jefe, Ata Maivia, él hizo parte de esa disnastía.

Johnson es el padre de The Rock y fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2008. Fue campeón de parejas WWF junto a Tony Atlas y dos veces campeón de televisión NWA. Se retiró en 1991 y comenzó a ayudar a entrenar a su hijo para su carrera de lucha profesional. Rocky Johnson apareció junto a The Rock en WrestleMania 13.

Johnson compitió por última vez en un combate de boxeo de exhibición contra Mabel en 2003 en Memphis Wrestling. Luchó en todo el mundo, incluyendo WWF, NWA, NJPW, Stampede Wrestling, WWC y más.

Ante tan lamentable noticia, las reacciones de las personalidades y medios ligados al mundo de la lucha libre no tardaron en llegar. Evidentemente, la WWE una de las primeras en extender sus condolencias:

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Rocky Johnson has passed away. https://t.co/9uxrICJKxb — WWE (@WWE) January 15, 2020

«WWE se entristece al saber que el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rocky Johnson, falleció.«

R.I.P. Rocky Johnson

Thoughts and prayers to the family — Bruce Prichard (@bruceprichard) January 15, 2020

«Q.E.P.D. Rocky Johnson. Mis pensamientos y oraciones están con su familia.»

Saddened by the news of "Soul Man" Rocky Johnson passing away. May he rest in peace. Condolences to @TheRock and his family. #RIPRockyJohnson pic.twitter.com/vLCdjNlx2u — What's causin' Aldis (@RealNickAldis) January 15, 2020

«Triste por la noticia del fallecimiento del «Soul Man» Rocky Johnson. Puede ahora descansar en paz. Condolencias a The Rock y su familia.»

RIP Rocky Johnson. A true trailblazer in every sense of the word, and and credit to professional wrestling. Godspeed sir. — Frankie Kazarian (@FrankieKazarian) January 15, 2020

«Q.E.P.D. Rocky Johnson. Un verdadero pionero en todos los sentidos, y un reconocimiento a la lucha profesional. Buena suerte señor.»

Rest In Peace Rocky Johnson. Thoughts and best wishes go out to his family. — Ligero (@Ligero1) January 15, 2020

«Descansa en paz Rocky Johnson. Mis pensamientos y mejores deseos para toda su familia.»

Very sad to hear of the passing of a legend from our business in Rocky Johnson. My deepest condolences and prayers to Rocky’s family & fans. 🙏 pic.twitter.com/9CkSz1UjUj — TAZ (@OfficialTAZ) January 15, 2020

«Muy triste por conocer el fallecimiento de una leyenda de nuestro negocio, Rocky Johnson. Mis más sinceras condolencias y oraciones a la familia y admiradores de Rocky. 🙏»

Saddened to hear about the passing of Rocky Johnson. Rocky was always extremely friendly & kind to me every time I interacted with him over the years. My condolences & thoughts go out to his family. — Matt Hardy in LIMBO (@MATTHARDYBRAND) January 15, 2020

«Entristecido al escuchar sobre el fallecimiento de Rocky Johnson. Rocky siempre fue extremadamente amable y amable conmigo cada vez que interactué con él a lo largo de los años. Mis condolencias y pensamientos están con su familia.»

Rocky Johnson es una de las más grandes Superestrellas de la historia de la WWE y gracias a ello, su exaltación al Salón de la Fama es un justo reconocimiento a su legado; puede que para algunos sea conocido por ser el yerno del Gran Jefe Peter Maivia o el padre de The Rock. Sin embargo, nadie puede dudar de que Rocky Johnson siempre será conocido como un precursor y leyenda.