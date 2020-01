Está siendo un triste comienzo de año para Peyton Royce

The IIconics no han hecho mucho desde que perdieron el Campeonato Femenil de Parejas WWE. De todas formas, el berrinche que tuvieron en ese mismo combate ha sido uno de los mejores momento de este título en 2019. Las dos luchadoras han estado bastante desaparecidas en los últimos meses, simplemente porque la empresa no tenía planes para ellas. No los tiene, en realidad, porque siguen sin hacer nada. Pero esta no es la razón de que Peyton Royce esté teniendo un triste comienzo de año.

Más bien, tenemos que hablar de un triste final y un triste inicio pues hablamos de los incendios que están asolando Australia, país natal de las dos luchadoras, hasta el punto de que han causado 12 muertes hasta ahora (esperamos que no sean más) y múltiples daños en los que se refiere a casa, negocios y el medioambiente. Los fuegos han arrasado ya cinco millones de hectáreas.

Royce hizo estas publicaciones al respecto:

Yesterday was a tough day for me. I cried all day so scared not having heard from my family who were stuck in the fires. Thank God, they were able to leave in the last hour, the road is open again, they’re sick from the smoke, but safe 🙏 Thank you 2 everyone who reached out!!❤️

I’m so grateful for everyone still reaching out. Means more than anything. Family is the most important thing in life. Nothing else matters ❤️

Nos alegramos de saber que la familia de la luchadora se encuentra bien, pero lamentamos lo mucho que está sufriendo el país.

Billie Kay no ha comentado nada, por lo que entendemos que en su caso su familia no tiene nada que temer. Aunque obviamente también estará preocupada por lo que están viviendo en su tierra natal.

2019 was a such an amazing year, but it was definitely the year the tested me the most mentally.

2020 I’m ready to move on & give everything I have to achieve my new goals 💫

Happy New Year everyone. Be safe & be kind ❤️

— Billie Kay (@BillieKayWWE) December 31, 2019