En WrestleMania X-Seven, Shane McMahon, acompañado de su madre, Linda, venció a su padre, Vince, que tuvo a su lado a su hija, Stephanie, y a la luchadora Trish Stratus, quien unas semanas antes había sido humillada por el entonces mandamás en un episodio de Raw cuando el ex dueño de la compañía la obligó a ladrar como un perro antes de desnudarse en el ring.

#OnThisDay in 2001: Vince McMahon makes Trish Stratus bark like a dog on TV. Wrestling can pull off a heel being verbally & emotionally mean to someone, but a crowd cheering for coerced stripping & Vince «acting» like a slimy abuser made the segment feel dirty & uncomfortable. pic.twitter.com/iwZVa4uP6Q — Allan (@allan_cheapshot) March 5, 2024

► La humillación a Trish Stratus

Ya entonces fue un momento incómodo para los fanáticos y con el paso de los años la sensación no ha cambiado pero ese precisamente era el objetivo que tenían con esa situación y la historia, pues era una heel tan odiada que necesitaban llegar a ese punto para que la gente la apoyara, lo cual acabó ocurriendo, por lo que lograron lo que querían a pesar de todo.

«La gente realmente lo hacía, decía: ‘Algo de lo que vamos a hablar es del asunto de lo de ladrar’ Y yo pensaba, ‘Está bien.’ No me di cuenta de cuánto… ¡Debería haber afectado negativamente a las personas! Eso era exactamente lo que queríamos lograr. Esa era una buena reacción, perfecta, ¿sabes? Pero también hacía que la gente pensara: ‘No quiero ver a ella en esta situación nunca más’. Era como decir, ‘Vamos, Trish Stratus, sal de esa situación’.

“Sí, estaba tan odiada que tuvimos que pensar: ‘¿Cómo hacemos para que la gente cambie de opinión? ¿Cómo hacemos que se interesen por mí, que se pongan de mi lado y me apoyen?’. Ponerme en mi punto más bajo era una forma de involucrar a la audiencia en mi proceso de crecimiento como personaje. Construir la fortaleza, el coraje para dar ese siguiente paso”, recuerda Trish en Inside The Ropes.

The finish to the Shane McMahon vs Vince McMahon match at WrestleMania 17 was 🔥 Linda standing up stole the show! pic.twitter.com/LbO07qmeLf — 2000’s WWE (@2000s_WWE) January 13, 2023

Continuando, la miembro del Salón de la Fama comentó también en la entrevista acerca de la transición hacia que las mujeres tuvieran más y mejores oportunidades en WWE:

“No hubo un momento específico; fue más bien una fase en la que empezamos a notar un aumento en la cantidad de mujeres que asistían a los shows. Lo veíamos también en las firmas de autógrafos. De repente, parecía que antes solo había hombres, pero luego comenzamos a ver más mujeres. Como fan de la lucha libre en mi juventud, no éramos muchas. Así que cuando encontrabas a otra mujer que también era fan, pensabas: ‘Oh, ¿a ti también te gusta la lucha libre? Qué genial.’ Pero éramos como chicas que se mezclaban con los chicos. No había muchas mujeres interesadas en la lucha libre.

“Ver que empezábamos a atraer a más mujeres y que los chicos llevaban a sus novias porque ellas decían: ‘Me gusta lo que están haciendo las chicas. Quiero ver qué están haciendo,’ significaba que estábamos ofreciendo algo para ellas también. Definitivamente notamos y sentimos un cambio en la audiencia. Fue realmente emocionante saber que estábamos haciendo una diferencia.

“Quizás no puedo señalar un combate específico que marcara el cambio, pero cuando cesaron los cánticos de de ‘¡Queremos cachorros!’ fue porque ya no solo se estaban fijando en eso; ahora estaban prestando atención a nuestro trabajo. Para nosotras, eso fue un logro importante.”