Trish Stratus: “Todo ha ido como la seda en WWE“

Trish Stratus está disfrutando de un nuevo retorno a la WWE, que la llevará a luchar en WrestleMania 39. Obviamente, siempre es un gusto para ella volver pues de lo contrario no lo haría pero ¿también sencillo? Cualquiera pensaría que con tanto tiempo que pasa en la actualidad alejada de la lucha libre profesional no debe serlo demasiado el volver, prepararse físicamente, realizar promos, estar en la televisión nacional en vivo, tener un combate en el mayor escenario de todos… Sin embargo, ella asegura en Getting Over que todo va como la seda.

> Trish Stratus, todo como la seda en WWE

“Para ser honesta, todo ha ido bastante bien. Sé que hubo pequeños rumores en línea, pero todo sucede por una razón. Definitivamente hay muchas intuiciones viscerales al tomar estas decisiones, y creo que aterrizamos en el lugar correcto en el momento correcto. Estoy emocionada de dónde aterricé. Es suficiente tiempo antes de Mania, es la dinámica correcta, el momento correcto, las chicas tienen los títulos de parejas, es inesperado. Qué momento. Nadie esperaba eso. Para mí, hubo tanto alboroto sobre mí, la gente se olvidó de mí, luego los sorprendí de nuevo.

“Todo salió muy bien, creo, y de una manera en que no pueden decir: ‘ah, sabemos lo que está pasando esta noche’, creo que sucedió de una manera agradable y emocionante y la gente no sabía lo que vendría después. Sin embargo, hay mucho más que puede pasar entre ahora y Mania. Es emocionante. Hay una buena preparación ahora, porque cuando regresé para Charlotte, no tuvimos mucho tiempo para construirlo. Aquí, tenemos un poco de tiempo para construir en Mania”.

¿Te gusta lo que está haciendo Trish Stratus en la WWE?