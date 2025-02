Royal Rumble siempre propicia sorpresas, y una de ellas este año fue la participación de Trish Stratus en la batalla homónima de 30 gladiadoras, que a pesar de resultar aparentemente anecdótica, parece detonó cierta rivalidad.

Allí, Stratus eliminó a Candice LeRae, socia de Nia Jax, y poco después la «WWE Hall of Famer» quedó fuera por cortesía de la samoana. Así que Stratus no quiso anoche quedarse de brazos cruzados cuando presenció cómo Jax y LeRae apalizaban a Tiffany Stratton luego de que esta defendiera el Campeonato Femenil WWE ante «The Irresistible Force».

Stratus y Stratton, no obstante, acabaron defenestradas, pero posteriormente, entre bastidores ambas acordaron unir fuerzas y retaron a Jax y LeRae a un choque por parejas en Elimination Chamber: Toronto, donde la canadiense tendría de su lado al respetable como favorita local.

WWE no ha hecho oficial la lucha, si bien se espera que lo haga en breve.

Relacionado con Tiffany Stratton, esta ya sabe que deberá defender el Campeonato Femenil WWE ante Charlotte Flair en WrestleMania 41. Como comentamos, quien salga ganadora entonces de la Elimination Chamber se medirá a Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil WWE sobre «The Showcase of the Inmortals».

Seguidamente, el menú actualizado de Elimination Chamber: Toronto, evento a celebrarse el 1 de marzo desde el Rogers Centre de la ciudad homónima.

Tiffy AND Trishy Time?! 👏



Make that official, @RealNickAldis!#SmackDown pic.twitter.com/CuKPpacMY4