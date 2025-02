Acercándose al final de su carrera, Trish Stratus sigue agrandando su leyenda como luchadora. La miembro del Salón de la Fama de la WWE va a ser inducida al International Professional Wrestling Hall of Fame. A continuación, leemos el anuncio oficial.

