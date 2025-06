Trish Stratus se une a Cathy Kelley en Karate Ghost

Previamente, confirmamos la presencia (y todos los detalles de la película) de la entrevistadora de WWE Cathy Kelley en el elenco de la película Karate Ghost. Ahora, se hace oficial que compartirá set con la miembro del Salón de la Fama Trish Stratus. A continuación, leemos el comunicado de prensa.

I’m filming a movie guys! So excited to join this cast! 👀

🔗 read more https://t.co/gT2VIpQczh pic.twitter.com/vvF4IQNgFP

— Trish Stratus (@trishstratuscom) June 13, 2025