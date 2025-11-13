Trish Stratus revela por qué rechazó aparecer en Playboy

Trish Stratus será recordada, no solo por su carrera como luchadora, donde ya es miembro del Salón de la Fama WWE, sino también como uno de los símbolos sexuales más icónicos de la WWE, durante la Attitude Era. Sin embargo, a diferencia de otras estrellas como Torrie Wilson, Sable, Chyna, Christy Hemme y otras posaron para la revista Playboy durante su estancia en la WWE, Stratus se mantuvo firme y rechazó la oferta en su momento.

► Trish Stratus fue presionada por Vince McMahon, pero no cedió

En el podcast Pod Meets World, Trish Stratus habló sobre su negativa a posar desnuda para Playboy y admitió que la oferta surgió más de una vez y que la presión de la directiva de la WWE, especialmente de Vince McMahon, fue intensa. Sin embargo, aclaró que no se arrepintió de su decisión, e inclusive confesó que le incomodaba posar usando lencería.

«No, simplemente no es para mí. Soy un poco marimacha, aunque se me conozca como un símbolo sexual, supongo. Esa no soy yo. Ese es mi personaje. Ni siquiera era una opción. ‘Esa no soy yo'».

“Incluso cuando tenía que hacer cosas de lencería, simplemente no era yo. Era muy forzado. Una vez, sacaron unas revistas anuales llamadas Divas Magazine, que era nuestra revista de trajes de baño donde íbamos a lugares exóticos. No sé si fue por recortes de presupuesto o por historias subidas de tono de los guionistas, pero de repente, en lugar del número anual de bikinis, querían uno de lencería y yo pensé: ‘¡Qué asco!’. No quería hacerlo. Me parecía ridículo, así que creé un look de lencería deportiva.”

«Cuando surgió la oportunidad con Playboy, pensé: «Para nada me interesa». Vince, ¡madre mía!, me acosó como loco. Me decía: «Es una gran oportunidad». En ese entonces, me amenazaron: «Si la rechazas, le daremos tu oportunidad a ella. ¿Estás segura?». «No, sigo sin querer hacerlo. Gracias». Me lo propusieron durante años, y yo siempre decía que no.»

«No me arrepiento. Simplemente no es lo mío. Ahora que tengo un hijo y todo, ni siquiera puedo imaginarlo. Fue mi decisión y la mantengo».