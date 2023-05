Trish Stratus revela motivo de su ausencia de WWE RAW

En el WWE RAW de esta semana, Becky Lynch apareció en una promo donde desafió a Trish Stratus a un combate en Night of Champions y ya fue oficializado. No obstante, la miembro del Salón de la Fama WWE no estuvo presente para el espectáculo. Ambas empezaron su rivalidad luego de que Stratus golpeara a The Man luego de que perdieran el Campeonato Femenil de Parejas WWE el mes pasado.

La miembro del Salón de la Fama WWE se dirigió a Twitter para hablar sobre su ausencia en el reciente Monday Night Raw y reveló que estaba ocupada obteniendo la Llave de la Ciudad de las Cataratas del Niágara (acompañándolo con una fotografía), pero no se ha olvidado de su rivalidad con Becky Lynch.

Sorry I couldn’t make #WWERaw folks was doing Big Time things like getting the Key to the City of Niagara Falls .. home of Canada’s Got Talent where I watched my #GoldenBuzzer pick WIN! #Thriving #BigtTimeTrish

Did I miss anything from Monday?https://t.co/ndFA98HaCM

— Trish Stratus (@trishstratuscom) May 18, 2023