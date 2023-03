Durante WrestleMania 20, Trish Stratus traicionó a Chris Jericho, y al Universo WWE, para unirse finalmente a Christian. Pero este no era el plan original, como la luchadora da conocer tantos años después en su reciente entrevista Getting Over. Vince McMahon cambió el plan porque los fans la querían ver con ‘Y2J’.

> Trish Stratus cambió a ruda en WrestleMania 20

“Hay un par de cosas locas. Creo que todo sucede por una razón. Durante esa historia, se suponía que todo el comienzo de la historia era que Chris Jericho y yo termináramos juntos e íbamos a ser Trishtopher. Seríamos un peculiar dúo de comedia canadiense, con el que la gente se molesta pero lo encuentra entrañable. Se suponía que eso era todo. Cuando Vince vino a nosotros, la noche de WrestleMania, y dijo: ‘Creo que vamos a cambiar las cosas. Vamos a tener…’ y me explicó que me volvería heel. ‘¿Qué? Son tantos meses de historia para llegar a este momento’. Estábamos entusiasmados con eso. Pensamos que los fanáticos querían esto, y lo hicieron, y es por eso que lo cambió. Los fanáticos lo querían tanto, él pensó que nadie esperaba que yo cambiara.Para mí, personalmente, fue un gran momento.

“Ese fue el primer cambio que permitió algo positivo. Christian terminó lesionado, odio decirlo, ayudó a mi personaje porque ya no era una pieza secundaria, yo era ‘la elegida’. Básicamente era Jericho contra Trish Stratus. Los muchachos luchaban en mi nombre. La historia era Trish y Jericho. Me permitió crecer como ruda, trabajar junto a Jericho, que es increíble y aprendí mucho trabajando en esa situación. Podría haber sido muy bueno, pero creo que todo pasa por una razón. Ese fue mi mejor trabajo como heel, y mi momento más agradable, sin duda. Quién sabe qué podría haber sido si Christian hubiera continuado, pero fue lo que fue, y creo que funcionó”.

¿Qué te pareció el cambio a ruda de Trish Stratus?