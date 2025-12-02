Trish Stratus recordó un gran gesto de Becky Lynch

Becky Lynch tuvo una rivalidad con Trish Stratus que derivó en un combate dentro de una jaula de acero en Payback 2023, y que «The Man» disfrutó mucho. Ambas mantuvieron una larga historia, donde primero habían sido aliadas, habiendo logrado previamente el Campeonato Femenil de Parejas WWE.

► Trish Stratus y Becky Lynch, de rivales a amigas

Muchos fanáticos de la lucha libre se han dado cuenta que, la mayoría de los enemigos en pantalla son buenos amigos o se llevan bien fuera de ella, y este es el caso de Trish Stratus y Becky Lynch, donde la miembro del Salón de la Fama WWE reconoció que «The Man» fue una de las pocas personas que la contactaron cuando estaba pasando por momentos difíciles en recientemente en su vida. Durante una entrevista reciente con Bill Apter en «1WrestlingVideo», Stratus recordó el apoyo que recibió de Lynch.

«El Salón de la Fama me sacó de ese estado en el que estaba sumida y en el que caía bastante, y luego, ya sabes, estar rodeada de fans fue realmente maravilloso. Sabes, Becky no es tan pícara como parece. Me envió, ya sabes, unas flores«.

Trish Stratus explicó que el tema difícil al que no dejaba de aludir era el fallecimiento de su madre, quien padecía linfoma de Hodgkin durante años, y elogió a quienes la contactaron incluso semanas después de conocerse la noticia. Además, mencionó un «proyecto» que la ha ayudado, junto con quienes la han contactado, y que tiene previsto salir en los próximos días.

Trish Stratus no ha aparecido en pantallas desde Evolution 2, donde luchó contra Tiffany Stratton. Sin embargo, nunca se descarta una nueva aparición de la miembro del Salón de la Fama WWE en el futuro.