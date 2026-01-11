Trish Stratus podría volver a WWE en el 2026

Becky Lynch tuvo una rivalidad con Trish Stratus que derivó en un combate dentro de una jaula de acero en Payback 2023, y que «The Man» disfrutó mucho. Ambas mantuvieron una larga historia, donde primero habían sido aliadas, habiendo logrado previamente el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Sin embargo, no la hemos visto en el ring últimamente y muchos se preguntan si volverá durante este 2026.

► Trish Stratus no ha cerrado la puerta todavía

Según una sesión de preguntas y respuestas de Sean Ross Sapp, de Fightful Select, la miembro del Salón de la Fama de la WWE sigue abierta a la lucha libre, y un regreso en 2026 no está descartado. El periodista explicó que tanto los directivos de la WWE como sus allegados se sorprendieron de lo tranquilo que resultó el año para ella por no haber luchado, pero confían en que lo hará algún rato en este año.

«Mucha gente a su alrededor y en la WWE se sorprendió mucho de que no luchara más a lo largo del año«.

“La expectativa que escuchábamos era que la WWE haría algo así como ’25 Años de Trish Stratus’, pero simplemente no sucedió. Las personas con las que hablo dicen que siempre ha presentado ideas a lo largo de los años, que ha sido muy fácil tratar con ella y que siempre ha estado disponible cuando la hemos necesitado. Creo que la veremos en algún momento de 2026”.

Stratus, ahora de 50 años, se ha mantenido activa en la WWE, haciendo apariciones durante el año pasado, aunque sin luchar. Si bien no hay planes creativos definidos, su disposición a proponer ideas y atender las llamadas de la directiva de la WWE significa que su carrera en el ring no ha terminado oficialmente, y podríamos verla en un escenario grande como WrestleMania 42 o SummerSlam 2026.