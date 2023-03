Las miembros del Salón de la Fama WWE, Trish Stratus y Lita, volverán a ponerse las botas y se unirán a Becky Lynch para un combate en WrestleMania 39 contra Damage CTRL, luego de protagonizar varias semanas de rivalidad. Lita ya había luchado hace unas semanas en WWE RAW cuando ganó junto a The Man el campeonato Femenil de Parejas, no así Trish, quien luchará por primera vez desde SummerSlam 2019.

► Trish Stratus no se hubiera retirado si hubiera tenido mayores oportunidades

Trish Stratus es considerada una de las Superestrellas femeniles más importantes en la historia de la WWE. Para muchos fanáticos y compañeros, Stratus es pionera en lo que respecta al desarrollo general de la división femenina en WWE y su lugar en el Salón de la Fama está más que merecido. La canadiense se había retirado oficialmente de la competencia en el ring en Unforgiven 2006, cuando derrotó a Lita para convertirse en Campeona WWE por séptima vez. Posteriormente, compitió en un puñado de encuentros, pero no con regularidad.

Durante una entrevista reciente con Forbes para discutir una amplia variedad de temas, Trish Stratus dejó en claro que no se habría retirado tan temprano si hubiera tenido las oportunidades que las mujeres tienen ahora.

“Creo que sí. Me sentí muy realizada en esa etapa de mi carrera, pero también tenía que decir, ‘veamos lo que he hecho hasta ahora’. Tenía la mayor cantidad de campeonatos ganados en ese momento. Había trabajado con todas las mujeres que estaban disponibles y estaban trabajando en nuestra empresa. Tenía historias sólidas con cada una de ellas, casi sentí que tenía una historia sólida con casi todas las mujeres: Jazz, Molly, Victoria, Lita, Mickie, lo que sea; Tuvimos nuestro día.

Me sentí bien. Me sentí muy bien en ese momento. Pero ahora, puedes seguir y seguir. No la he trabajado, no la he trabajado, está ella, y luego están los títulos de parejas. Está este campeonato y está ese campeonato. El mundo es tu ostra si eres una mujer en la lucha libre hoy”.