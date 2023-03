Margot Robbie y Cara Delevigne no tienen nada que ver con la lucha libre. En cambio, Cardi B sí. Pero hablamos de las tres a través de las recientes declaraciones de Trish Stratus en My Mom’s Basement. En lo relativo a las dos estrellas de Hollywood, apuntaba que estaría bien que las interpretaran a ella y a Lita en una película.

“Está bien, lo acepto. Me gusta eso [que Margot Robbie la interprete].

“Vale, sí, me gusta eso. [Tal vez no parece sabio] Pero como la esencia. [La esencia. La personalidad.] Sí”.

Hablando de la cantante, hizo referencia a su reacción a los retornos de ambas miembros del Salón de la Fama de la WWE así como el amor de Cardi B por la lucha libre profesional.

“Obviamente es por nuestro trasero, nuestras partes traseras. Ambas tenemos traseros de los que se ha hablado durante décadas [risas]. No, hay mucho más. No sé, creo que es genial. Ella lo estaba mirando como una fuerte mujer ruda. Así es Cardi B. Ella creció con eso. ¿Influí en Cardi B? Tal vez, no lo sé. Pero creo que es genial. Para mí, es una mujer exitosa en otra industria que anima a otra mujer y le da esa conciencia. Se trata de eso. Se trata de apoyar y animar a otras mujeres para que seamos más fuertes como grupo, que todas nos apoyemos y reconozcamos que hay un espacio para todas es súper importante y lo que realmente nos hace seguir creciendo.

“Esa es la cosa, cierto. Es nostálgico. Es gracioso porque en realidad le dije eso a un amigo. Yo estaba como, ‘Oh mi…’ Quiero decir, ¿me hice fangirl de su tweet? Sí, lo hice. Pensé que era genial. Se lo mostré a una amiga y ella dijo: ‘Sí, por supuesto. Recuerda lo que representas. Eso es lo nostálgico, como si creciera viendo lo que hacías, una mujer triunfando en un mundo dominado por hombres, y ella también hizo eso. Que guay. ¿La influenciaste?’. ‘No sé’. Pero eso es lo que vio, y tenía esa representación, tenía esa visibilidad. Así que sí, es realmente genial estar en esa posición. ¿Soy fangirl? Sí, un poco“.

