Trish Stratus explica por qué rechazó una oferta de Playboy

En el 2005, en pleno apogeo de su carrera en la WWE, Trish Stratus entró en una rivalidad con Christy Hemme, quien había aparecido como la portada de la revista Playboy en ese momento, lo que alentó a otras luchadoras de la WWE a seguir los pasos de esta última, incluida la propia Stratus. Sin embargo, la siete veces campeona mundial de la WWE no tenía interés en involucrarse con dicha revista.

► Trish Stratus se enfocó en su carrera como luchadora

Durante una entrevista reciente en Inside the Ropes, Trish Stratus habló acerca de querer que su ritmo de trabajo en el ring fuera más importante que su atractivo sexual, al tiempo que reveló que vestirse y ser presentada para lucir «sexy» en realidad no era algo de su preferencia.

«Todo esto de lo sexy no es realmente lo mío, lo creas o no. Me lo pidieron varias veces y simplemente rechacé varias veces. Todo este asunto de lo sexy no es necesariamente algo natural para mí, soy muy marimacha, como si mirara hacia atrás en algunas de mis entrevistas y me dijeran: ‘¿Cuál es tu ropa favorita? Enumera tu lencería’, y yo respondía: ‘Llevo interiores tipo bóxer y camiseta sin mangas, ¿cómo? sobre eso.’ Lo sexy fue bastante difícil para mí, lo hice, pero estar desnuda es como, ‘No, estoy bien, gracias’ y, al final del día, estoy aquí para estar como luchadora.»

La miembro del Salón de la Fama WWE también mencionó en la entrevista que su objetivo siempre fue ser una de las mejores luchadoras de todos los tiempos, cosa que eventualmente lo conseguiría, y sintió que ligarse a la idea de la desnudez o unirse a la revista Playboy obstaculizaría sus posibilidades de lograrlo.