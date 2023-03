La miembro del Salón de la Fama Trish Stratus habla de Carmella y su evolución como Superestrella de la WWE en una reciente entrevista con Adam Silverstein en Getting Over mientras se prepara para luchar junto a Lita y Becky Lynch contra Damage CTRL en WrestleMania 39, donde la ‘Princesa de Staten Island’ todavía no tiene un hueco confirmado. Ambas volvieron a la programación de la compañía en los últimos meses, aunque sus situaciones son muy distintas. Como curiosidad, solo lucharon una vez, en el Royal Rumble 2018.

> Trish Stratus alaba a Carmella

“Fue algo por lo que comencé de nuevo en los eventos en vivo con Becky, al verla, me encantaría enfrentarla. Soy fanático de lo que hace. Bayley, Bianca (Belair), Asuka. No hay una sola mujer con la que piense: ‘No, no quiero trabajar con ella, estoy bien’. Carmella, para mí, es tan buena en el ring, pero tiene un personaje tan fuerte. Siempre he admirado a los luchadores que tienen un personaje fuerte. Sabes lo que va a hacer ese personaje incluso antes de que lo haga. Me encanta eso.

“Las personas que surgieron como acompañantes, porque tuvimos ese desarrollo de personaje antes de que fuéramos luchadoras, Lita como ejemplo, sabías lo que iba a hacer en el ring antes de que lo hiciera porque conocías muy bien su personaje. Me encanta [Carmella]. Liv, me encanta lo que está haciendo. Estoy ansiosa por verla pasar al siguiente nivel. Está en la cima para ella y pronto le sucederá. Si deciden que me quede y tenga un combate individual, yo diría: ‘No sé, elige uno para mí. No sé a quién elegir’. Todas son increíbles y podría hacer cosas divertidas con cualquiera de ellas“.

