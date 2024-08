Trish Stratus: «Cody Rhodes no es el único»

Como el Campeón Indiscutible, «The American Nightmare» Cody Rhodes, la miembro del Salón de la Fama «The Quintessential Diva» Trish Stratus tiene una historia sin terminar en la WWE. En realidad, desde que tuviera su último combate en la compañía –fue contra «The Man» Becky Lynch en una jaula de acero en Payback 2023; quizá esa historia sea de venganza contra Zoey Stark, que la atacó después de la lucha- ha hablado en no pocas ocasiones de regresar. No obstante, se sigue sin saber cuándo podría hacerlo.

► Trish Stratus tiene asuntos pendientes en WWE

Sports Illustrated entrevistó recientemente a la luchadora y ella habló nuevamente de calzarse otra vez las botas:

“Cody no es el único con una historia sin terminar«, comienza diciendo Trish. «Me encantó volver como invitada especial en Toronto durante Money in the Bank. Y quién sabe, si todavía puedo hacerlo, seguiré haciéndolo. Nunca lo haré a medias. Si los fanáticos están interesados y puede influir en otra generación, entonces veremos. Cuando Zoey fue presentada, me complació mucho», continúa. «La oportunidad de influir en la carrera de alguien más significa mucho. Ella fue alguien genial con quien trabajar y le encantaba aprender—y hay más en la historia entre Zoey Stark y yo”.

La veterana podría ayudar invaluablemente a las nuevas generaciones por su talento y experiencia, tanto en el elenco principal como en NXT. Hoy, Zoey Stark está colaborando con Sonya Deville y Shayna Baszler y quizá no tendría mucho sentido. O sí. Todo dependería de la historia. Pero, por ejemplo, ¿y si «ayudara», como amiga o como enemiga, a Ivy Nile, a Kiana James, a Maxxine Dupri…? Seguiremos hablando de Trish Stratus en SÚPER LUCHAS cuando sepamos más sobre ella.

