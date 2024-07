El término «síndrome del impostor» fue acuñado por Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978. Las autoras investigaron cómo afectaba este fenómeno, especialmente a las mujeres, y publicaron el artículo «El fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento: dinámica e intervención terapéutica». En el artículo, entrevistaron a 150 mujeres reconocidas por su excelencia profesional, muchas de las cuales creían que su éxito se debía a la suerte o que sus logros eran exagerados.

En marzo hablábamos de él cuando Liv Morgan, la actual Campeona Mundial de WWE, compartía que tuvo que lidiar con ese problema durante su carrera. Lo hacemos nuevamente porque también le sucedió a Trish Adora, luchadora de AEW y ROH. La integrante de The Infantry visitó recientemente el pódcast AEW Unrestricted y dio un repaso a su aventura hasta ahora en Ring of Honor, donde ha tenido ´mas oportunidades de brillar que en la casa Élite:

«Todo sucedió en el momento adecuado. Me lo ofrecieron y me lo presentaron de una manera en la que sentí que podía brillar al máximo. Tenían una increíble división femenina, y todavía la tienen, por supuesto. Ser parte de eso, ser una ‘Woman of Honor’, es un bonito logro personal, una pluma en mi sombrero, por así decirlo«.

«Me dieron mi primera oportunidad en un momento en el que estaba pasando por un poco de… bueno, de síndrome del impostor, para ser honesta. Me pusieron en una buena posición, asegurándose de que estuviera rodeada de buenas personas y tuviera gente increíble con quien luchar. Es todo lo que podría pedir, sinceramente».

En su combate más reciente, Trish Adora enfrentó a Toni Storm, la Campeona Mundial de AEW, en Collision el 6 de julio. Anteriormente, había estado luchando con Taya Valkyrie o Harley Cameron en ROH. También trabaja en el circuito independiente en promociones como GCW.

