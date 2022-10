Triplemanía XXX: Pentagón Jr. desenmascaró a Villano IV

Lucha Libre AAA celebró 30 años de existencia y lo hizo a lo grande, con una ruleta rusa donde se pusieron en juego ocho máscaras.

Finalmente, llegó el momento de la culminación de este torneo, después que Monterrey y Tijuana se efectuaran las eliminatorias previas.

Fue así que Pentagón Jr. y el Villano IV se enfrascaron en una lucha muy intensa para intentar defender su máscara, en un combate donde se enfrentaron dos ídolos de diferentes tiempos.

El integrante de la Dinastía imperial sacó su experiencia y su estilo más rudo, al igual que en los combates anteriores de este torneo, dejó toda el alma en esta lucha.

Tan fue así, que el veterano luchador se lanzó contra el Cero Miedo desde antes que entrara al ring. Golpeándolo desde el primer momento, hasta rompiéndole la máscara a su rival.

Las cosas siguieron a favor del Villano, quien masacró a su rival con una charola, un bote de basura y una silla. Además, de golpes a puño limpio, incluso haciéndolo sangrar sin que éste pudiera reaccionar.

Pese a que Penta intentó reaccionar, el Villano lanzó contra una tabla a su rival, para volver a tomar el control.

Finalmente, el de los Lucha Brother reaccionó con una patada y un par de vuelos para finalmente poner las cosas a su favor, rompiéndole la máscara y hacerlo sangrar. Los dos gladiadores terminaron a punta de golpes, con una serie de golpes tal cual pelea callejera.

Villano IV with murderous intent with those final strikes!#TriplemaniaXXX #Triplemania30 #LuchaLibre #LuchaLibreAAA https://t.co/0gDCfqtcWh

— David Williams (@kidtamagotchi) October 16, 2022