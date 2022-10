El Hijo del Vikingo llegó a Triplemanía XXX con la firme misión de retener una vez más el Megacampeonato y lo tendría que hacer contra Fénix, quien estuvo pidiendo este duelo desde hace varios meses.

En varias ocasiones estos dos luchadores se enfrentaron, siendo la más recordada donde el Mexa King se coronó como Campeón Crucero y Campeón Latinoaméricano.

Desde ahí comenzó a nacer una rivalidad la cual derivo en varios retos. Sin embargo, AAA decidió que el retador al Megacampeonato fuera por votación, pero finalmente Fénix fue el elegido.

Fue así que Fénix y el Hijo del Vikingo se enfrentaron en un combate donde los movimientos ágiles y los vuelos fueron la constante del encuentro.

Aunque el combate comenzó con lucha a ras de lona, poco las cosas comenzaron a subir de tono y la agilidad de ambos luchadores comenzó a salir a flote.

Fénix empezó a sufrir, pues en su afán de diezmar a su rival, el Hijo del Vikingo le rompió la máscara e hizo sangrar al Mexa King.

Los vuelos y castigos estuvieron en un ir y venir, pero pese a que ambos aplicaron movimientos que parecían culminantes, ninguno daba a su brazo a torcer.

Los movimientos arriesgados estuvieron a la orden del día, ambos jugándose la integridad.

Finalmente, con un 450 splah, el Hijo del Vikingo derrotó a Fénix para mantenerse como Megacampeón AAA.

Vikingo gives no fucks about any injuries he may have suffered, risking another one with an inverted 450 Splash#TripleManiaXXX pic.twitter.com/Tyqy6USjzp

— Tripping Balls (@IsThisWrestling) October 16, 2022