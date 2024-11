Triple H y una conversación importante con Vince McMahon

El 19 de mayo de 1996, WWE realizó un evento no televisado en el Madison Square Garden en Nueva York. Entonces, allí, pudo verse a The Ultimate Warrior venciendo a Owen Hart, a Steve Austin derrotando a Jake «The Snake» Roberts, o al Campeonato en Parejas cambiando de manos de The Body Donnas hacia The Godwinns. Así mismo, en las últimas dos luchas, Hunter Hearst Helmsley (Triple H) superó a Razor Ramon (Scott Hall) y Shawn Michaels retuvo ante Diesel (Kevin Nash) el Campeonato WWE. Estos cuatro luchadores, al término del show, cambiarían para siempre la lucha libre al olvidarse de kayfabe y compartir un abrazo con motivo del adiós de Ramon y Diesel a la compañía con destino WCW.

► Una conversación importante

Ambos luchadores no pudieron ser castigados por lo sucedido ya que es habían ido y «HBK» tampoco sufrió por ello, pero sí «HHH». Mientras hablaba recientemente en Greg & The Morning Buzz, el actual Director de Contenido de la empresa recordó la conversación que tuvo con Vince McMahon después de aquello:

«Fue un gran asunto. Cuando todo eso sucedió, yo fui el que recibió la mayor parte de la culpa porque era el único que podía. Kevin y Scott se iban. Shawn era campeón mundial, ¿qué iban a hacer con él? Yo me llevé la culpa. Sin problema. Mientras salía de la oficina de Vince, después de una buena regañada, mientras caminaba hacia la salida, me di la vuelta y le dije, ‘Déjame preguntarte esto, Vince. Si esto está tan mal. Si levantar esa cortina está tan mal, ¿por qué fue lo más ruidoso esa noche en el Madison Square Garden? Estaba lleno. La reacción más grande, por mucho, fue esa. El negocio está cambiando y está dejando a la gente atrás y aún no lo están viendo’. Él dijo, ‘Puede que tengas razón, pero eso no cambia dónde estamos ahora mismo. El castigo es lo que es’. Esa era la verdad. El negocio está cambiando. Avancemos rápido, entra Internet, y ahora todo el mundo sabe lo que hacemos. Saben lo real. Saben quién está casado y quién está en relaciones, o al menos eso creen. La mitad de lo que está en Internet está equivocado, pero todo está ahí afuera y ellos saben cómo funciona esto.»

