Triple H y la (¿no?) censura de WWE en Netflix

Podría pensarse que si dependiera de Triple H no habría absolutamente ninguna censura en WWE. Solo hay que dar un repaso a algunos de los momentos más destacados de su carrera. No obstante, el producto que él comanda desde el departamento creativo ha de responder a muchas otras personas. Aún así, la entrada a Netflix supone un cambio de paradigma del que «The Game» habla en The Press Box.

► La (¿no?) censura

«Bueno, para empezar, hay muchos factores en eso. Tenemos que ofrecer televisión de ‘¡Holy Shit!’. [Ríe] El talento tiene que entregar momentos de ‘¡Holy Shit!’. La primera vez que censuraron el ‘¡Holy Shit!’ en un programa nuestro, me quedé como, ‘¿Qué quieres decir?’ Porque en un momento la pantalla se fue completamente a negro. Les pregunté, ‘¿Qué quieren decir con que hicieron eso? ¿Por qué? Nunca lo habían hecho antes’. Cuando termine aquí, tengo un programa en vivo que sacar adelante, pero cuando termine, alguien y yo vamos a tener una llamada telefónica sobre esto porque estoy fuera de mí con este tema. La respuesta fue algo así como: ‘Bueno, los estándares y prácticas cambiaron’, y todo ese rollo. Estoy un poco inseguro sobre cómo será eso. Estoy seguro de que será una conversación a medida que avancemos. Creo que hay un poco menos de restricciones, menos de todo eso desde el punto de vista del contenido. Pero creo que tampoco queremos que nuestro programa se convierta en algo que no necesita ser.

No soy un gran defensor de: ‘Oh, Dios mío, este programa sería mucho mejor si todos pudieran soltar palabrotas todo el tiempo.’ ¿A quién le importa? Míralo de esta forma: si has escrito un programa de televisión tan malo que necesitas eso para que funcione, y no estoy diciendo que no pueda funcionar, es como ser comediante. Puedes usar todas las groserías que existen como comediante y puede ser genial. También puedes no usar ninguna, y también puede ser genial. Hay maneras de hacer ambas cosas. Pero no creo que necesites eso para que sea exitoso. También creo firmemente que la rareza de esas cosas crea momentos especiales.»

