Triple H y Bianca Belair hablan del regreso de Jade Cargill a WWE

Jade Cargill sorprendió a todo el Universo WWE regresando durante Elimination Chamber 2025 y atacando a Naomi, quien tomó su sitio al lado de Bianca Belair.

► Primeras declaraciones

Aún queda mucho por contar pero justo al término del evento premium la propia Bianca se pronunció así sobre el retorno de Jade:

«Estaba muy confundida, honestamente. Estaba muy confundida. Siento que todavía necesito respuestas. No entendía lo que estaba pasando. Naomi y yo estábamos muy seguras de que Liv hizo eso. Naomi me dijo que Liv y Raquel atacaron a Jade. Cuando regresé de mi combate, Naomi no estaba allí porque estaba en la enfermería y Jade no estaba tampoco. Siento que necesito hablar con ambas antes de sacar conclusiones. En este momento, realmente no entiendo qué está pasando. Realmente no creo que Jade me viera hacer equipo con Naomi sabiendo que ella hizo eso. Realmente no creo que Naomi hiciera algo así. La conozco desde hace mucho tiempo. Esta noche fue muy agridulce«.

Así mismo, Triple H también compartió sus pensamientos en la conferencia de prensa posterior al evento:

«Sé que a veces parecía una construcción extraña o una narración extraña, la forma en que todo se desarrolló con el tiempo. A veces, es muy difícil de hacer. Es muy difícil contar una historia cuando aún no sabes el resultado que tienes frente a ti. ¿Volverá? ¿Volverá pronto o dentro de mucho tiempo? Simplemente no tienes ninguna respuesta. Cada semana, estás pateando la lata un poco más adelante para ver dónde llegas. Afortunadamente, pudo regresar cuando lo hizo, ahora mismo, y pudimos llegar al lugar al que llegamos esta noche. Pensé que fue un momento increíble y estoy muy feliz por ella de poder regresar y hacer eso. Estoy emocionado de ver a dónde nos lleva eso con ella y Naomi«.