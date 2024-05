Triple H: «WWE Speed será también para luchadoras»

La primera edición de WWE Speed está por terminar con Ricochet y Johnny Gargano enfrentándose próximamente en la final para ser nombrado el primer Campeón WWE Speed. En el torneo basado en luchas de tres minutos emitido en X los miércoles participaron también JD McDonagh o Bronson Reed. El programa ha conseguido hasta ahora un promedio de 1,6 millones de visualizaciones por episodio. De momento, se deconoce cuando se llevará a cabo una secuela.

Y de la misma manera cuando podría realizarse una competencia como esta para las luchadoras, pero lo cierto es que la habrá. Triple H lo confirma en su reciente entrevista con Spaces cuando le preguntan acerca del concepto del mismo WWE Speed.

«Viene del contenido de formato corto. Si pudiéramos capturar esa sensación de inmediatez que los talentos experimentan en el ring y simplemente dejar que se entreguen por completo desde el primer momento en que suena la campana, porque solo tienen tres minutos para hacer el trabajo. Es un desafío emocionante para los chicos. Y eventualmente lo será también para las mujeres. Hasta ahora, ha sido espectacular. Los talentos realmente han abrazado esta idea y se han comprometido con el desafío. Ha sido emocionante tanto para ellos como para nuestros fanáticos».

